В Башкирии в результате наезда на встречке погибла пассажирка «невиновной» машины

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 13 февраля, в Калтасинском районе на 174-м километре автодороги Уфа-Янаул.

Пока известно, что около одиннадцати часов дня 41-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Дэу Нексия».

Удар был мощным и 38-летняя пассажирка, супруга водителя «Дэу», погибла на месте происшествия. В тяжелом состоянии госпитализирован её шестилетний сын. Медицинская помощь потребовалась и водителю «Дэу», и водителю «Тойоты», и его пассажирке, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.