В Башкирии задержали браконьеров с косулей в «Фокусе»

За незаконный отстрел полицейский Бижбулякского района задержали троих охотников.

Вечером 11 февраля сотрудники ГИБДД остановили в селе Демский автомобиль «Форд Фокус» под управлением 30-летнего жителя Белебеевского района. В салоне, помимо него, были два пассажира и запасное колесо. Полицейским показалось странным то, что запаска лежит в салоне и они решили проверить багажник. Открыв его, они обнаружили рюкзак с тушей косули.

Как выяснилось, мужчины выехали в лес охотиться на зайцев, однако заметив косулю, один из охотников застрелил ее, несмотря на то, что сейчас отстрел этого животного запрещен. В итоге все вместе разделали тушу, положили мясо в рюкзак, а остальное закопали.

Сейчас устанавливается размер ущерба. Причиненного природному фонду, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.