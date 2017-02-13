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13.02.17 | 14:31 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии задержали браконьеров с косулей в «Фокусе»
За незаконный отстрел полицейский Бижбулякского района задержали троих охотников.
Вечером 11 февраля сотрудники ГИБДД остановили в селе Демский автомобиль «Форд Фокус» под управлением 30-летнего жителя Белебеевского района. В салоне, помимо него, были два пассажира и запасное колесо. Полицейским показалось странным то, что запаска лежит в салоне и они решили проверить багажник. Открыв его, они обнаружили рюкзак с тушей косули.
Как выяснилось, мужчины выехали в лес охотиться на зайцев, однако заметив косулю, один из охотников застрелил ее, несмотря на то, что сейчас отстрел этого животного запрещен. В итоге все вместе разделали тушу, положили мясо в рюкзак, а остальное закопали.
Сейчас устанавливается размер ущерба. Причиненного природному фонду, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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