Уфимские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

В полицию обратилась 34-летняя горожанка, сообщив, что у нее украли банковскую карту и сняли с нее все деньги.

Выяснилось, что накануне она организовала у себя застолье , пригласив на него мужчину, с которым познакомилась незадолго до этого. Когда все уже было выпито, хозяйка с гостем пошли за добавкой, деньги на его покупку женщина снимала с карты в присутствии нового знакомого. Дома застолье продолжилось, а когда хозяйка, изрядно выпив, уснула, злоумышленник похитил кредитку и ушел. Утром на мобильный женщины начали приходить сообщения, что с ее счета сняты все деньги — 16 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 38-летний безработный уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который приехал в столицу на заработки. Как пояснил мужчина, снять деньги с карты было проще простого: он просто запомнил пин-код

Сейчас на задержанного завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.