Республика начала готовиться к паводку

Премьер-министр Рустэм Марданов подписал распоряжение об организации противопаводковых мероприятий.

В феврале во всех городах и районах пройдут командно-штабные тренировки. Отработают вопросы оповещения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организуют гамма-съемку снежного покрова бассейнов Белой и Урала.

Предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове составят к середине марта. По мере необходимости подготовят передвижные бригады взрывников для ликвидации ледовых заторов, сообщает пресс-служба правительства республики.