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12.02.17 | 17:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Целую «партию» белорецких алкоголиков и наркоманов прокуратура лишила водительских прав
Белорецкая межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
На глаза белорецким прокурорам попался 40-летний житель Белорецкого района, имеющий не только водительское удостоверение на право управления автомобилем, но и запись в медицинской карточке о том, что принят на учет в Белорецкий психоневрологический диспансер с диагнозом «хронический алкоголизм». Диагноз этот, как сказано в законе, «препятствует безопасному управлению транспортными средствами».
В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия водительских прав белоречанина. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Как были удовлетворены еще 20 аналогичных исковых заявлений прокурора. В настоящее время все судебные решения вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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