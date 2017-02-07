Башкирия будет выплачивать родителям 300 тысяч рублей за рождение первого ребёнка

Новая субсидия - одна из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Этой теме было посвящено совещание с главами муниципалитетов, которое вчера провел глава региона, сообщает пресс-служба правительства.

«В ближайшее время я подпишу указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей – начиная с этого года – на улучшение жилищных условий при рождении ребёнка», – цитирует телеканал БСТ слова Рустэма Хамитова.

Одним из решением совещания стало и создание межведомственной рабочей группы по работе над улучшением демографической ситуации. По подсчётам специалистов, только за последний год рождаемость в Башкирии снизилась на 5,5% (в России - на 2,6%).