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11.02.17 | 21:05 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии создана межведомственная рабочая группа по вопросам демографии
Рустэм Хамитов подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышения рождаемости в республике, сообщает пресс-служба правительства республики.
Возглавил рабочую группу зам. премьер-министра Салават Сагитов. В ее состав вошли заместители министра финансов, министра земельных и имущественных отношений, министры образования, сельского хозяйства, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации, заместители министра труда и социальной защиты, первый заместитель министра здравоохранения, первый заместитель министра промышленности, заместитель председателя госкомитета по строительству и архитектуре, заместитель министра молодёжной политики и спорта, представители общественных организаций.
До 1 марта рабочей группе поручено разработать и внести в правительство республики проект плана по повышению рождаемости в Башкортостане на период 2017-2020 годов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Администрацию Главы Республики Башкортостан.
– Такие же рабочие группы нужно создавать во всех муниципалитетах, давать соответствующие поручения своим заместителям, чтобы работа по нормализации демографической ситуации в республике развивалась широким фронтом, – подчеркнул Рустэм Хамитов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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