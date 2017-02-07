В Башкирии убит таксист

Сообщение о пропаже без вести таксиста из Стерлитамака поступило в полицию утром 7 февраля. Следком возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Как выяснилось, такси вызвали вечером 6 февраля для поездки в Гафурийский район трое жителей Стерлитамака. За городом они попросили таксиста остановиться и выйти из машины. Двое вышли вместе с таксистом и убили его. Третий пассажир оставался в машине. Тело погибшего спрятали на обочине и на автомобиле вернулись в Стерлитамак.





К сегодняшнему дню все пассажиры такси установлены, они проверяются на причастность к совершению преступления. После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба следкома.