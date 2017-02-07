Жителю Башкирии дали срок за распространение порнографии

Суд признал 33-летнего жителя Туймазов виновным по статье «незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

С октября 2014 по август 2016 года горожанин через ноутбук закидывал на страницу «ВКонтакте» порнографические видео в открытом доступе, сообщает Туймазинская межрайонная прокуратура.

Во время заседания подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.