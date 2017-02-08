В Уфе задержали вора, кравшего велосипеды

Ранее судимый наркоман воровал их из подъездов.

Полицейские встретили его, с угнанным велосипедом на одном из рынков. Объяснить для чего ему зимой нужен двухколесный транспорт, 38-летний мужчина не смог, его доставили в отдел полиции для проверки. Там задержанный сознался, что кражу совершил накануне ночью из подъезда дома по проспекту Октября, а на рынке планировал велосипед продать.

Выяснилось, что на счету злоумышленника это уже третья кража. Ночами он бродил по подъездам и угонял оставленные там велосипеды. Затем их продавал, деньги тратил на наркотики.

Сейчас подозреваемый под стражей, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское МВД.