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10.02.17 | 14:53 НОВОСТИ | Архив новостей
Двухмиллионный «выигрыш» обернулся убытком
Мошенники обманули уфимскую пенсионерку на 20 тысяч рублей.
Сперва ей позвонили и приятный женский голос сообщил, что уфимка выиграла два миллиона рублей якобы по акции, которую разыграла одна из известных компаний. Но для получения денег надо перечислить 21 тысячу рублей на счет, который пенсионерке продиктовала звонившая. Дескать, это страховка, что деньги обязательно дойдут до адресата.
Женщина перечислила требуемую сумму, после этого мошенница перезвонила и попыталась выудить у доверчивой пенсионерки еще 40 тысяч рублей. Заподозрив обман, уфимка попыталась вернуть деньги, ей ответили, что беспокоиться не о чем, в ближайшее время она получит свой выигрыш. Разумеется, никаких денег потерпевшая не получила и обратилась в полицию.
Стражи порядка проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщаетпресс-служба республиканского МВД.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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