В Башкирии растёт число аварий, произошедших по вине водителей автобусов

Более чем две трети из них зарегистрированы в столице, сообщает госавтоинспекция республики.

За прошлый год по водители автобусов стали виновниками 204 аварий (178 – в Уфе), в которых погибли четыре человека и травмы получили 324. Соответствующие показатели за 2015 год составляли 188 – 2 – 314, а за 2014 год – 138 – 10 – 219.

Наиболее распространенными оказались столкновения, опрокидывания и наезды автобусов на пешеходов. Что касается нарушений ПДД, то за прошедший год сотрудники госавтоинспекции региона пресекли более 125 тысяч нарушений и задержали 126 пьяных водителей маршруток.