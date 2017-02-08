В Белорецке подозреваемые в краже задержаны до обращения владельца в полицию

При въезде в Белорецк, нарядом дорожно-патрульной службы была задержана пара – 27-летний молодой человек и 44-летняя женщина.

Подозрение у правоохранителей вызвал небольшой телевизор и микроволновая печь, что они несли, к тому же они оба были пьяны.

Они были доставлены в отдел для выяснения всех обстоятельств. Как поведали в пресс-службе ОМВД России по Белорецкому району, задержанные признались, что похитили бытовую технику из садового домика, а вырученные деньги хотели потратить на спиртное. Хозяин садового домика, скорее всего, и не догадывается о непрошенных гостях в свой домик.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража".