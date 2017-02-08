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10.02.17 | 14:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Уклониста из Кумертау оштрафовали на 50 тысяч рублей
Межрайонный суд вынес приговор в отношении 19-летнего горожанина, признанного виновным по статье УК РФ «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».
Годный к службе молодой человек неоднократно не являлся по повесткам в военкомат города, а также республиканский военкомат.
Во время судебного заседания он не признал вины. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Назначение наказания не освобождает от несения военной службы, уточняет прокуратура Кумертау.
Автор: Марат САТТАРОВ
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