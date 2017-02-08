Уклониста из Кумертау оштрафовали на 50 тысяч рублей

Межрайонный суд вынес приговор в отношении 19-летнего горожанина, признанного виновным по статье УК РФ «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Годный к службе молодой человек неоднократно не являлся по повесткам в военкомат города, а также республиканский военкомат.

Во время судебного заседания он не признал вины. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Назначение наказания не освобождает от несения военной службы, уточняет прокуратура Кумертау.