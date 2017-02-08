Уфимка осуждена на пять с половиной лет за сбыт наркотиков

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 25-летней Натальи Еникеевой.

В ноябре 2015 года девушка продала знакомому 0,03 грамма наркотического средства за 500 рублей. После сбыта ее задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов. При личном досмотре у нее из куртки изъяли еще 0,02 грамма запрещенного вещества, которое она хранила для личного потребления.

Подсудимая не признала вину. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.