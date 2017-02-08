В Башкирии назвали лучшие организации по ведению воинского учета

10.02.17 Сегодня - День дипломатического работника

10.02.17 В Палдиски будет установлен обновлённый памятник Салавату Юлаеву

10.02.17 В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров

10.02.17 В Башкирии 86 % жителей имеют широкополосный доступ в интернет

10.02.17 В Башкирии Гострудинспекция вернула долги по зарплате 18 тысячам работников

10.02.17 Башкирия подписала соглашение по развитию внутреннего туризма с компанией "Интурист"

10.02.17 В Башкирии в Республиканском кардиоцентре появились медсестры-координаторы

10.02.17 В Башкирии на торги выставлены квартиры должников

10.02.17 В Уфе за сданную макулатуру можно получить пригласительный билет в музей