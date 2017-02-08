Монтажник из Уфы отсудил компенсацию за травмы у сургутского предприятия

Ленинский райсуд столицы обязал ООО «Мармитэкс» выплатить пострадавшему на производстве работнику компенсацию морального вреда.

В феврале прошлого года 25-летний уфимец работал в Сургуте монтажником технологических трубопроводов. По поручению руководства он чистил резервуары высотой пять метров и, оступившись, упал в открытый люк. Работник получил травмы головы и грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, несчастный случай произошел из-за того, что люки не были ограждены, а работодатель ненадлежаще контролировал ход работ. Суд взыскал в пользу пострадавшего 200 тысяч рублей.