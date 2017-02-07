В Уфе сват на свата топор поднял. И убил

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Уфы по подозрению в совершении убийства, сообщает следом по РБ. Ему уже предъявлено обвинение.

Сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из дачных домов в деревне Самохваловка поступило в полицию сегодня ночью.

По версии следствия, накануне вечером два свата встретились на даче одного из них. Пили, чего-то не поделили и 59-летний хозяин дачи топором нанес удары своему 56-летнему гостю. Тот скончался, а заплечных дел мастер по телефону сообщил семье, что убил проникшего в дом чужого человека.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемый задержан.