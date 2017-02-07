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07.02.17 | 15:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Октябрьского задержан за покушение на убийство
6 февраля трое ранее судимых молодых человека распивали спиртные напитки в квартире своей знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой один мужчина несколько раз ударил другого ножом.
Чтобы скрыться от прибывших сотрудников полиции, злоумышленник выпрыгнул с четвертого этажа. Но был задержан и с переломом ноги доставлен в больницу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении преступника под стражу, сообщает следственный комитет РБ.
Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
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