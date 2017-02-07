Уфимка отсудила 70 тысяч у хозяина злобного питбуля

Ленинский райсуд столицы взыскал компенсацию в пользу 30-летней девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Горожанка пришла в гости к знакомым в августе прошлого года. Пока она стояла в тамбуре, из соседней квартиры выбежал питбуль и вцепился ей в ногу. Хозяин пса даже не пытался отогнать питомца. Пострадавшую доставили в больницу с несколькими ранами. По заключению экспертов, ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Впоследствии девушка обратилась в суд с намерением взыскать компенсацию морального вреда с владельца собаки. Прокуратура поддержала ее требования, суд обязал ответчика выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.