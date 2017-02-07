"Resbash"-В Буздякском районе двое браконьеров предстанут перед судом
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07.02.17 20:59
В Уфе сват на свата топор поднял. И убил
07.02.17 16:28
Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов завоевал серебро на первенстве России
07.02.17 15:57
Житель Октябрьского задержан за покушение на убийство
07.02.17 15:47
Уфимка отсудила 70 тысяч у хозяина злобного питбуля
07.02.17 15:26
В Буздякском районе двое браконьеров предстанут перед судом
07.02.17 15:09
Житель Уфы нанёс ножевые ранения таксисту, вступившемуся за девушку
07.02.17 14:52
В Уфе коммунальщики восстановили поврежденный ими балкон
07.02.17 14:40
В Уфе ожидается «большая вода»
07.02.17 14:39
Башкирия перевыполнила план по легализации «серых» работников
07.02.17 11:53
В Уфе девушка, лишённая прав, сбила на пешеходном переходе ребёнка
07.02.17 11:41
Уфа стала самым «естественно прирастающим» миллионником в России
07.02.17 11:40
В Башкирии тягач въехал в «ВАЗ». Погиб водитель легковушки
07.02.17 11:32
В России отзыву подлежит автомобиль Porsche стоимостью 80 миллионов рублей
07.02.17 11:22
В Уфе директор фирмы задолжал работникам 200 тысяч, имея в распоряжении 89 миллионов рублей
07.02.17 11:14
В Башкирии построили около ста объектов в рамках РАИП
07.02.17 11:00
В Уфе сотрудница банка оформила на подругу кредит и присвоила 430 тысяч рублей
07.02.17 10:54
В Башкирии заболеваемость гриппом среди взрослых превышает эпидпорог
07.02.17 10:52
В Мелеузе налётчик "пошёл с топором" на офис микрофинансирования
07.02.17 10:34
Уфимка предстанет перед судом за хищение денег со счёта знакомого
07.02.17 10:27
Житель Бирского района осуждён за рубку корней
07.02.17 10:24
Башкирские борцы завоевали три медали на международном турнире в Москве
07.02.17 10:11
«Уфа» одержала победу над «Уралом» в контрольном матче на Кипре
07.02.17 09:53
В Давлеканово молодой человек украл у пенсионера фарш
06.02.17 17:38
В Мелеузе отделочница получила тяжёлые травмы на рабочем месте
06.02.17 16:40
Уфимец попал в колонию на 8,5 лет после сбыта дозы наркотика
06.02.17 16:19
В Караидельском районе 27-летний мужчина лишился жизни из-за незначительного долга
06.02.17 16:02
В Стерлитамаке мужчина ударил ножом отчима
06.02.17 15:24
Житель Мелеуза задушил друга детства за нравоучения
06.02.17 14:21
Белоречанин предстанет перед судом за попытку освободить друга от уголовной ответственности
06.02.17 13:52
В Башкирии лесопромышленная компания нарушала требования охраны труда
06.02.17 13:51
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для ЖКХ
06.02.17 13:27
Жительницу Учалинского района лишили всех замороженных ягод
06.02.17 13:14
В Уфе может появиться памятник Урал-батыру
06.02.17 12:54
В Башкирии сельхозпредприятие выплатило работникам миллион долга по зарплате
06.02.17 12:29
Данил Лысенко выиграл этап гран-при по легкой атлетике «Русская зима»
06.02.17 12:20
Налётчик приказал продавцу "дать много пива". Она дала ему в лоб
06.02.17 12:15
В Башкирии сократился оборот торговли и общественного питания
06.02.17 12:10
Ильвир Хузин в составе российской четверки занял пятое место на этапе кубка мира по бобслею
06.02.17 12:07
В Стерлитамаке осуждены члены криминальной группировки
06.02.17 12:01
В Башкирии выставили на торги 55 квартир должников
06.02.17 11:54
Дмитрий Колтаков после двух этапов лидирует в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
06.02.17 11:51
В Уфе пройдёт «Лыжня России»
06.02.17 11:50
В Уфе крыша частного дома обрушилась из-за скопившегося снега
06.02.17 11:37
«Уфа» не намерена переносить кубковый матч против «Анжи» в другой город
06.02.17 11:34
В Башкирии появятся новые скульптурные композиции
06.02.17 11:19
Семён Елистратов в составе сборной России выиграл этап кубка мира по шорт-треку
06.02.17 11:11
Дмитрий Васильев занял 16-е место на этапе кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
06.02.17 10:53
«Урал» в гостях обыграл «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область
06.02.17 10:38
В Уфе состоялся чемпионат Башкирии по международным шашкам
06.02.17 10:28
В Башкирии более тысячи человек хотят работать волонтёрами на Чемпионате мира по футболу в 2018 году
06.02.17 10:25
Аделина Загидуллина заняла третье место на этапе кубка мира по фехтованию
05.02.17 21:28
Башкирия проведёт «Трактор-шоу»
05.02.17 21:04
Уфа встала на коньки
05.02.17 20:27
Выше - только «нефтянка»
05.02.17 20:24
«Музыка, рождённая ветром» прозвучала в Уфе
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