В Уфе ожидается «большая вода»

Серьезное половодье ожидается в Уфе в связи с аномальным количеством выпавшего снега, сообщает пресс-служба администрации столицы.

По словам сити-менеджера города Ирека Ялалова, при стечении обстоятельств может случиться половодье, которого в Уфе не было два десятка лет. Уже сейчас городские службы начинают подготовку к «большой воде». Предварительную информацию о готовности к паводку И. Ялалов предложил обсудить на оперативном совещании в конце февраля.





План мероприятий по безаварийному пропуску половодья уже составлен, утверждается количество противопаводковых штабов, пунктов временного размещения и наблюдательных постов. В ближайшее время пройдут тренировки служб, задействованных в пропуске паводка.