Житель Октябрьского потерял на колёсах 35 тысяч рублей

Мужчина стал очередной жертвой мошенников.

В поисках комплекта зимних колес 44-летний горожанин вышел через соцсеть на сайт одного из уфимских магазинов. На звонок ему ответила девушка и сообщила, что отправит ему на электронку счет-квитанцию, которую необходимо оплатить заранее.

Мужчина тут же перечислил 34 900 рублей, однако после этого не смог дозвониться по тому же номеру – никто не брал трубку. Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает отдел МВД России по Октябрьскому.