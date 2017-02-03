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04.02.17 | 11:43 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Башкирии задержан при перевозке крупной партии наркотиков
У него изъято 900 граммов «синтетики», сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий остановили в Уфимском районе «ВАЗ» четырнадцатой модели, в салоне которого находились трое жителей Нуримановского района. У одного из них, 21-летнего парня, полицейские обнаружили почти 900 граммов синтетического наркотика, именуемого «скорость».
По предварительной версии, наркотики планировалось расфасовать на мелкие партии для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Автор: Марат САТТАРОВ
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