Ещё одна юная представительница Башкирии примет участие в шоу «Голос. Дети»

Уфимка Кристина Ташкинова станет участницей песенного шоу Первого канала «Голос. Дети», сообщает пресс-служба столичной администрации.

Сейчас 14-летняя школьница находится в Москве и готовится к слепым прослушиваниям. Первый выпуск «Голоса» зрители увидят в пятницу, 17 февраля. Покажут ли юную уфимку в этот день, неизвестно, заметили в пресс-службе.

Кристина Ташкинова неоднократно побеждала на конкурсах всероссийского и международного уровня. Среди них - «Детская Новая волна», Дельфийские игры, песенный конкурс в Германии, где Кристина заняла призовое место.

Ранее в проекте «Голос. Дети» участвовали Марсель Сабиров из Уфы (команда Леонида Агутина), Мария Мирова из Мелеуза (команда Димы Билана), Наиля Умитбаева из Ишимбая (команда Пелагеи), Рушана Валиева из Аургазинского района.