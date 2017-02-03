Уфа и Астана стали городами-побратимами

В столице Казахстана 3 февраля состоялась торжественная церемония подписания меморандума о побратимстве между городами Уфа и Астана. Документ скрепили подписями глава администрации Уфы Ирек Ялалов и аким города Астаны Асет Исекешев, сообщает пресс-служба столичной администрации.

- У жителей Казахстана и Башкортостана очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в области развития города, использования новых технологий, и, конечно в экономической сфере. Астана и Уфа также могут сотрудничать в вопросе развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан и Россию, - отметил Асет Исикешев.





- Уверен, что подписание меморандума о побратимстве послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных сферах городской жизни и будет в конечном итоге способствовать укреплению отношений между нашими городами и народами, - отметил Ирек Ялалов.



В Республике Башкортостан и её столице накоплен большой положительный опыт по укреплению межнациональных отношений. С 2000 года в Уфе действует общественная организация Центр казахской культуры «Ак бата» Республики Башкортостан. В Уфимском нефтяном техническом университете обучается более 1200 иностранных студентов из 50 стран мира. Казахская диаспора - самая крупная и самая активная: около 550 человек.



Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Напомним, в 1997 году подобные соглашения были подписаны с городами Анкара (Турция) и Галле (Германия), а с 2011 по 2016 год – с четырьмя городами Китайской народной республики: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй, уточнили в пресс-службе.