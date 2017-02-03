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НОВОСТИ
04.02.17 00:14
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
02.02.17 16:10
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04.02.17 | 00:14 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии директор предприятия "срубил" с клиентов 2,4 миллиона рублей за несуществующие срубы
Мелеузовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан свыше 2,4 млн рублей под видом поставки срубов, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
Два года директор ООО «Леспром» заключал с клиентами договоры на поставку срубов домов и строительных материалов. При этом он сообщал им о налаженных поставках древесины из Бурзянского района. Злоумышленник получал предоплату, размер которой достигал 450 тыс рублей, но не исполнял свои обязательства. Всего таким образом он похитил у 32 граждан более 2,4 млн рублей.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений и пояснил, что тратил деньги на погашение долгов от азартных игр. В ходе следствия он частично возместил причиненный ущерб в сумме 87 тыс рублей.
Он обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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