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31.01.17 | 17:02 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе север и юг соединят травмаи
Проект по соединению трамвайным движением южной и северной частей города разрабатывается в Уфе, сообщил генеральный директор муниципального управления электротранспорта Аскар Фазлыев.
Речь идет о строительстве трех участков рельсовых линий: от Госцирка до улицы Трамвайной через Комсомольскую и Российскую, от Трамвайной до Победы и от Зеленой Рощи до Комсомольской по улице Менделеева. Это позволит объединить разрозненные трамвайные ветки в единую систему.
Осуществить такой проект можно только при финансовой поддержке республики и федерального центра, уточнил А. Фазлыев. Техническое проектирование новых линий начнется уже в нынешнем году, а к непосредственному соединению севера и юга планируется приступить летом 2018-го.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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