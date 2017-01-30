В Уфе север и юг соединят травмаи

Проект по соединению трамвайным движением южной и северной частей города разрабатывается в Уфе, сообщил генеральный директор муниципального управления электротранспорта Аскар Фазлыев.

Речь идет о строительстве трех участков рельсовых линий: от Госцирка до улицы Трамвайной через Комсомольскую и Российскую, от Трамвайной до Победы и от Зеленой Рощи до Комсомольской по улице Менделеева. Это позволит объединить разрозненные трамвайные ветки в единую систему.

Осуществить такой проект можно только при финансовой поддержке республики и федерального центра, уточнил А. Фазлыев. Техническое проектирование новых линий начнется уже в нынешнем году, а к непосредственному соединению севера и юга планируется приступить летом 2018-го.