"Resbash"-В Уфе 23 семьи пытались выселить из квартир за долги по «коммуналке»
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31.01.17 17:02
В Уфе север и юг соединят травмаи
31.01.17 16:52
В Уфе 23 семьи пытались выселить из квартир за долги по «коммуналке»
31.01.17 16:47
В Уфе продажа дивана обошлась пенсионерке в 44 тысячи рублей
31.01.17 15:52
В Башкирии средняя зарплата достигла 27,3 тысячи рублей
31.01.17 15:47
Жительница Благовещенска «напросилась» на угон кроссовера
31.01.17 15:27
В Башкирии установлен «хозяин» водонапорной башни, от схода снега с которой погиб мальчик
31.01.17 15:27
Житель Салавата приговорен 15 годам за сбыт наркотиков
31.01.17 15:01
Башкирия утвердила бюджетный прогноз до 2030 года
31.01.17 14:54
В Уфе увеличится плату за ОДН
31.01.17 14:32
Уфимской фирме, не уплатившей штраф, увеличили его вдвое
31.01.17 14:30
В Караидельском районе пресекли попытку строительства коттеджа на берегу водохранилища
31.01.17 11:42
Жителю Уфы ужесточён приговор за удар ножом, нанесённый возле здания суда
31.01.17 10:54
Башкирия получит 29 миллионов рублей на развитие АПК
31.01.17 10:32
В Башкирии заболеваемость гриппом идёт на спад
30.01.17 20:46
В Мелеузе средь бела дня автомобиль сбил насмерть мужчину на обочине
30.01.17 17:29
Башкирия получит субсидию на оснащение пунктов ЕГЭ
30.01.17 17:24
Жительница Бирска вонзила нож сожителю в шею
30.01.17 17:20
Башкирия получит 57 миллионов рублей на детские технопарки
30.01.17 17:16
В двух реабилитационных центрах Башкирии насильно удерживали пациентов
30.01.17 16:24
В Башкирии заключенные заработали за год почти миллиард
30.01.17 16:22
Уфимец приговорён к обязательным работам за нетрезвое вождение
30.01.17 16:12
Китайцы вложатся в транспортную инфраструктуру республики
30.01.17 16:10
В Башкирии заведующая детсадом незаконно присвоила 365 тысяч рублей
30.01.17 16:01
«Башнефть» второй раз за месяц огорчила автолюбителей
30.01.17 15:45
Лучшие юные цирковые артисты живут в Октябрьском
30.01.17 15:27
В Белорецке произошёл взрыв газа в многоэтажке. Есть жертвы
30.01.17 15:06
У жителя Языково отобрали землю
30.01.17 14:50
Уфимская компания «Нефтегазстройинвест» задерживала работникам зарплату
30.01.17 14:46
Серафимовский полигон ТБО нарушил экологическое законодательство
30.01.17 14:41
Житель Октябрьского ограбил родного дядю
30.01.17 13:16
Стали известны подробности гибели мальчика под толщей снега в Уфимском районе
30.01.17 12:20
Башагроуниверситет выиграл всероссийскую спартакиаду
30.01.17 11:57
Спикер Госсобрания Башкирии встретится с руководителями непарламентских партий
30.01.17 11:57
В Уфе пассажир угнал «Вольксфаген», пока водитель открывал багажник
30.01.17 11:46
В Башкирии молодежь приглашают в школу организаторов
30.01.17 11:46
В Уфе санврачи запретили одной из парикмахерских прокалывать уши
30.01.17 11:45
В Уфе «ВАЗ» врезался на встречке в «Кашкай»
30.01.17 11:24
Ермекеевский район и БашГУ стали социальными партнерами
30.01.17 11:17
На улице Сельской Богородской в Уфе восстанавливают поврежденную канализацию
30.01.17 09:41
Нефтекамский "Торос" выиграл у ХК "Рязань" - 3 : 1
30.01.17 09:21
"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" в овертайме - 2 : 3
29.01.17 22:33
Синоптики: прошедший год в Башкирии - самый тёплый за всю историю метеонаблюдений
29.01.17 21:38
В Башкирии мальчик погиб под обвалившейся глыбой снега
29.01.17 14:04
В Уфе распространитель лекарств ограбил 85-летнюю старушку
29.01.17 11:45
В Уфе соберутся айболиты со всего мира
29.01.17 11:19
В Уфе на уборку школьных дворов от снега вышли родители
29.01.17 11:02
Лицею села Мишкино присвоено имя писателя и журналиста Флорида Булякова
28.01.17 15:40
Динар Гильмутдинов: Четыре тысячи правонарушений на дороге - только за пятницу!
28.01.17 09:58
В Башкирии сотрудники прокуратуры за год выявили более 100 тысяч правонарушений
28.01.17 09:53
В Уфе раздали пайку «блокадного» хлеба в 125 граммов
28.01.17 09:43
В Уфе новоселье отпраздновали дворники и сантехники
28.01.17 08:52
"Салават Юлаев" проиграл в Ярославле "Локомотиву" - 3 : 5
28.01.17 00:00
В Стерлитамаке на улице найден труп
27.01.17 17:22
В Уфе разыскивается водитель «Гранты», скрывшийся после наезда на пешехода
27.01.17 17:15
В Стерлитамакском районе в ДТП погибла 57-летняя женщина
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