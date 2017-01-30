В Уфе 23 семьи пытались выселить из квартир за долги по «коммуналке»

23 исковых заявления о расторжении договора социального найма и выселении в другое помещение за долги по ЖКХ подало в минувшем году ЕРКЦ Уфы, сообщил руководитель расчетно-кассового центра Ильдар Ардаширов.

В данный момент 12 семей, которым грозило выселение, полностью погасили свой долг, решения по остальным делам находятся на стадии апелляционного обжалования.





Принимались к должникам и другие меры. В 11 тысячах квартир была отключена горячая вода, в 3 тысячах жилых помещений установлены заглушки на канализацию, жильцы 40 квартир остались без газа. Более 3 тысяч семей заключили соглашения о рассрочке погашения задолженности.





В целом сбор платежей в минувшем году достиг 99,2 процента.