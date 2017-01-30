|
|
НОВОСТИ
31.01.17 15:27
В Башкирии установлен «хозяин» водонапорной башни, от схода снега с которой погиб мальчик
31.01.17 14:30
В Караидельском районе пресекли попытку строительства коттеджа на берегу водохранилища
|
31.01.17 | 15:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии средняя зарплата достигла 27,3 тысячи рублей
Среднемесячная зарплата выросла за январь-ноябрь минувшего года на 7 процентов и составила 27,3 тыс. рублей, сообщил министр экономического развития республики Сергей Новиков на оперативном совещании в правительстве.
По предварительным итогам за год, положительная динамика также достигнута в промышленности (102,6 процента) и сельском хозяйстве (100,8 процента). В регионе построено 2,7 млн квадратных метров жилья, что вывело республику на лидирующую позицию в ПФО.
При этом снизились темпы добычи полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим (92,3 процента), и оборот розничной торговли (96,1 процента).
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
AHOHC
Вся правда об уфимском тоннеле (Экономика) 31.10.12 (16:52)
Вильданов Р.Ф. 2017-01-30 11:01:01
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Атыктотакой 2017-01-28 20:01:45
Обмакнуть кисть в поэзию (Культура) 10.01.17 (10:06)
Светлана Урманцева 2017-01-28 13:46:35
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 21:25:30
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-27 20:53:40
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
Асаба 2017-01-27 09:00:20
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-27 08:29:48
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 17:01:05
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
наблюдатель 2017-01-26 16:47:10
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
северянин 2017-01-26 11:41:49
Успеть в будущее (Cоциум) 24.01.17 (11:00)
андрей ничков 2017-01-26 11:38:44