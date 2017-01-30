В Башкирии средняя зарплата достигла 27,3 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата выросла за январь-ноябрь минувшего года на 7 процентов и составила 27,3 тыс. рублей, сообщил министр экономического развития республики Сергей Новиков на оперативном совещании в правительстве.

По предварительным итогам за год, положительная динамика также достигнута в промышленности (102,6 процента) и сельском хозяйстве (100,8 процента). В регионе построено 2,7 млн квадратных метров жилья, что вывело республику на лидирующую позицию в ПФО.

При этом снизились темпы добычи полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим (92,3 процента), и оборот розничной торговли (96,1 процента).