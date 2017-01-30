В Уфе продажа дивана обошлась пенсионерке в 44 тысячи рублей

Горожанка стала жертвой мошенника.

На днях женщина разместила объявление о продаже мебели и на следующий день ей позвонил мужчина, который сообщил, что хочет купить диван. Оплатить он предложил по банковской карте и спросил реквизиты у продавца.

В конечном итоге мошенник снял все деньги с карточки – более 44 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РБ.