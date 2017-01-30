В Уфе увеличили плату за ОДН

Плата за «общедомовые нужды» для жителей Уфы изменилась с 1 января, сообщил генеральный директор ЕРКЦ столицы Ильдар Ардаширов.

По решению госкомитета республики по тарифам, норматив по электроэнергии составит 0,7 кВтч в месяц на один квадратный метр площади общего имущества для домов без лифтов и 1,22 кВтч для домов с лифтами. Плата у жильцов в среднем вырастет на 30 - 50 рублей.





Нормативы по холодной и горячей воде зависят от этажности и благоустройства дома. В домах с газовыми колонками плата за холодную воду в среднем возрастет на 10 рублей. В пятиэтажках с централизованным водоснабжением жильцы будут платить за холодную воду больше на 14 рублей, за горячую воду – на 35 рублей. В девятиэтажках плата возрастет соответственно на 8 и 20 рублей. В домах до 16 этажей плата за холодную воду снизится на 2 рубля, на горячую воду возрастет на 14 рублей.





Подробная информация по каждому дому будет размещена на оборотной стороне февральских квитанций. В ЕРКЦ также пояснили, что жильцы на общем собрании могут принять решение о плате за ОДН выше норматива.