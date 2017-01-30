Жительница Благовещенска «напросилась» на угон кроссовера

Девушка оставила открытым заведенный автомобиль, а сама пошла в магазин.

Вчера вечером 29-летняя горожанка зашла на несколько минут в продуктовый магазин, оставив свою иномарку заведенной с открытой дверью. В это время мимо проходил изрядно подпивший 29-летний безработный местный житель. Увидев готовый к поездке автомобиль, он сел за руль и уехал.

Владелица обратилась в полицию и вскоре автомобиль был обнаружен возле одного из домов по улице 50-летия Октября. Спустя полтора часа сотрудники угрозыска задержали подозреваемого.

Мужчина ранее был судим за кражу. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по РБ.