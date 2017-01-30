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31.01.17 | 15:47 НОВОСТИ | Архив новостей
Жительница Благовещенска «напросилась» на угон кроссовера
Девушка оставила открытым заведенный автомобиль, а сама пошла в магазин.
Вчера вечером 29-летняя горожанка зашла на несколько минут в продуктовый магазин, оставив свою иномарку заведенной с открытой дверью. В это время мимо проходил изрядно подпивший 29-летний безработный местный житель. Увидев готовый к поездке автомобиль, он сел за руль и уехал.
Владелица обратилась в полицию и вскоре автомобиль был обнаружен возле одного из домов по улице 50-летия Октября. Спустя полтора часа сотрудники угрозыска задержали подозреваемого.
Мужчина ранее был судим за кражу. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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