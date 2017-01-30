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НОВОСТИ
31.01.17 15:27
В Башкирии установлен «хозяин» водонапорной башни, от схода снега с которой погиб мальчик
31.01.17 14:30
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31.01.17 | 15:27 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии установлен «хозяин» водонапорной башни, от схода снега с которой погиб мальчик
Прокуратура Уфимского района не только установила, но потребовала наказать собственника и арендатора водонапорной башни, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
Прокуратура Уфимского района провела проверку по факту гибели 13-летнего ребенка в результате падения снега.
Установлено, что арендатор водонапорной башни, ООО ЖКХ «Шемяк», (собственником является сельсовет) проигнорировало требования законодательства о контроле за ее состоянием и охране от несанкционированного доступа.
У стен башни произошло ЧП. 28 января текущего года, трое подростков беспрепятственно прошли на территорию объекта. Один из них стал пинать трубу башни, на которой образовалась наледь, в результате на голову мальчика обрушился осколок льда. От полученных травм подросток скончался.
"Прокуратура района внесла руководителю ООО ЖКХ «Шемяк» представление с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.
Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на особом контроле надзорного ведомства", отмечает пресс-служба.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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