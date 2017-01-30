В Башкирии установлен «хозяин» водонапорной башни, от схода снега с которой погиб мальчик

Прокуратура Уфимского района не только установила, но потребовала наказать собственника и арендатора водонапорной башни, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Прокуратура Уфимского района провела проверку по факту гибели 13-летнего ребенка в результате падения снега.

Установлено, что арендатор водонапорной башни, ООО ЖКХ «Шемяк», (собственником является сельсовет) проигнорировало требования законодательства о контроле за ее состоянием и охране от несанкционированного доступа.

У стен башни произошло ЧП. 28 января текущего года, трое подростков беспрепятственно прошли на территорию объекта. Один из них стал пинать трубу башни, на которой образовалась наледь, в результате на голову мальчика обрушился осколок льда. От полученных травм подросток скончался.

"Прокуратура района внесла руководителю ООО ЖКХ «Шемяк» представление с требованием привлечь виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на особом контроле надзорного ведомства", отмечает пресс-служба.