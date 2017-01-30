Житель Салавата приговорен 15 годам за сбыт наркотиков

Городской суд признал 30-летнего Вячеслава Имагожева виновным по статьям УК РФ «незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта» и «незаконный сбыт наркотиков в значительном размере».

Мужчина купил через интернет «спайс» и «скорость», часть из которых сбыл местному жителю, после чего и был задержан полицейскими. При обыске у него была изъята оставшаяся часть запрещенных веществ.

Подсудимый признал вину только в хранении наркотиков. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Салавата.