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31.01.17 | 15:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Салавата приговорен 15 годам за сбыт наркотиков
Городской суд признал 30-летнего Вячеслава Имагожева виновным по статьям УК РФ «незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта» и «незаконный сбыт наркотиков в значительном размере».
Мужчина купил через интернет «спайс» и «скорость», часть из которых сбыл местному жителю, после чего и был задержан полицейскими. При обыске у него была изъята оставшаяся часть запрещенных веществ.
Подсудимый признал вину только в хранении наркотиков. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Салавата.
Автор: Марат САТТАРОВ
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