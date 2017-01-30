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31.01.17 | 15:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия утвердила бюджетный прогноз до 2030 года
Он разработан на основе прогноза социально-экономического развития, сообщает пресс-служба правительства.
Общий объем доходов консолидированного бюджета по «базовому» варианту планируется со снижением по отношению к ВРП с 10,8% в 2017 году до 6% к 2030 году. Расходы прогнозируются со снижением с 11,5% ВРП в 2017 году до 6,1% к 2030 году. При этом «расчетный дефицит» бюджета планируется ежегодно снижать и довести к 2030 году до 0,1% по отношению к ВРП. Долговая нагрузка в рамках прогноза ожидается со снижением по отношению к ВРП с 2,3% в 2017 году до 0,8% к 2030 году.
- Республика не стремится наращивать государственные расходы, будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците, также будет сохранена тенденция к уменьшению государственного долга, – обозначил ключевые параметры бюджетного прогноза премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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