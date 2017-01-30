Уфимской фирме, не уплатившей штраф, увеличили его вдвое

Уфимской фирме «ЦентрКонсалт Поволжье», вовремя не уплатившей административный штраф, придется заплатить сумму, вдвое превышающую первоначальную, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в республике.

Нарушения трудового законодательства в фирме «ЦентрКонсалт Поволжье» Гострудинспекция обнаружила при внеплановой проверке в августе минувшего года. Юрлицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 40 тыс. рублей.

Однако штраф оно не оплатило, что послужило причиной для возбуждения нового административного дела. В итоге фирма была оштрафована на 80 тыс. рублей.