В Октябрьском осуждены наркоторговцы

В Октябрьском вынесен приговор четырем членам наркогруппировки. Они осуждены на сроки от 9 лет до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что группировка действовала с 2015 года. Ее участники незаконно закупали партии синтетического наркотика, а затем распространяли его в своем городе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 100 грамм наркотиков.





Члены группировки признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой. Один из них свою вину признал частично, остальные – полностью, сообщает прокуратура республики.