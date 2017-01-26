В Стерлитамаке задержан похититель презервативов

Полицейские задержали злоумышленника спустя полчаса после кражи с еще нетронутыми изделиями, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На днях первокурсник выхватил с прилавка магазина самую большую упаковку с контрацептивами и со всех ног умчался прочь. Ошарашенная работница обратилась в полицию и спустя полчаса подозреваемого задержали сотрудники ППС.

Студент признался в содеянном. По его словам, презервативы он украл потому, что ему было скучно. Вероятно, в ближайшее время скучать ему не придется – возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».