В Уфе следователи проверяют обстоятельства смерти ребёнка в больнице

Сообщение о смерти малыша поступило в правоохранительные органы из детской больницы № 17 Уфы, сообщили в пресс-службе СУСК по РБ.

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 25 января в отделении реанимации скончался от осложнений вирусно-бактериальной инфекции 3-летний мальчик, которого перевезли сюда из Кармаскалинской районной больницы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.