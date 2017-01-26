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26.01.17 | 15:30 НОВОСТИ | Архив новостей
Председателем Молодёжной палаты республики вновь стал Тагир Гизатуллин
Новый состав Молодежной общественной палаты при Госсобрании республики провел свое первое заседание. Председателем палаты был вновь избран Тагир Гизатуллин.
Молодых парламентариев с успешным избранием поздравил председатель парламента Константин Толкачев.
– Традиционно в Молодежную палату входят представители наиболее активной части молодежи Башкортостана, – отметил спикер. – Часть палаты избирается не в первый раз и обладает определенным опытом парламентской деятельности, которым, я уверен, будет делиться с вновь избранными. Преемственность в работе Молодежной палаты стала хорошей традицией.
По словам К. Толкачева, создание Молодежной общественной палаты при парламенте, молодежных советов при районных и городских советах является важным направлением молодежной политики в республике. Он также подчеркнул, что таким образом создаются благоприятные условия для социализации молодого поколения, его патриотического воспитания, духовного и культурного развития, подготовки к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни Башкортостана.
Также на заседании сформированы восемь комиссий Молодежной общественной палаты. Их названия совпадают с наименованиями соответствующих комитетов Государственного Собрания.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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