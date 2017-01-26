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26.01.17 | 15:01 НОВОСТИ | Архив новостей
Россияне будут кататься с горок по ГОСТу
Национальный стандарт на требования безопасности при эксплуатации зимних горок вводится с февраля, сообщает пресс-служба Центра стандартизации и метрологии РБ.
К появлению нового российского ГОСТа привели трагедии, причиной которых стала такая безобидная на первый взгляд зимняя забава, как ледяные горки. Стандарт распространяется на зимние горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинации, и устанавливает требования по минимизации возможных рисков.
В частности, горка должна иметь ограничительную систему и маркировочные знаки, информационную табличку с рекомендациями по безопасному спуску, в темное время суток освещаться по всей длине.
Регламентировал ГОСТ и поведение посетителей. Им запретили использовать для спуска санки, лыжи и снегокаты, скатываться лицом назад, брать с собой животных и даже находиться на горке в очках.
Определены также требования к месту расположения и форме горок, материалам, из которых они изготовлены, процессу установки, к обслуживающему персоналу, эксплуатационной документации, техническому обслуживанию и ремонту.
Автор: Татьяна КРУГЛОВА
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