Башкирских предпринимателей планируют поддержать материально

Ггоскомитет РБ по предпринимательству и туризму направил в минэкономразвития России заявку на привлечение федеральных средств в размере 53 млн рублей для помощи предпринимателям. Вместе с этими деньгами одна из республиканских некоммерческих микрокредитных компаний сможет увеличить объем поддержки бизнесменов до 350 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В прошлом году предприниматели Башкортостана получили микрофинансовую поддержку в 302,5 млн рублей. Это позволило обеспечить свыше семи млрд рублей годового объема выручки и сохранить в малом бизнесе более 2 тыс. рабочих мест.

Также в прошлом году начали предоставлять инвестиционные займы в сумме до трех млн рублей на реализацию муниципальных бизнес-инициатив по развитию товарного производства. Это на 71% увеличило объемы микрокредитования малого бизнеса в сельском хозяйстве и на 45% - производстве.