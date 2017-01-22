Башкирия и руководство Куйбышевской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны обсудили взаимодействие по ряду вопросов

Прежде всего они касались реконструкции уфимского железнодорожного вокзала. Первую очередь (ее обещали сдать еще десять лет назад) завершат в этом году, полностью объект сдадут через два года, к 100- летнему юбилею республики.

По словам начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова, кардинально вокзал не изменится. Осталось лишь удлинить платформы, туннели и до конца довести работы в кассовом зале.

Также он сообщил, что в ближайшие три года в поселке Шингак-Куль появится пешеходный переход. Сейчас ведутся предпроектные работы.

Кроме того, железнодорожники планируют менять парк электричек. Возможно, для этой цели закупят гибридные локомотивы, работающие как на дизеле так и на электротяге.

На встрече с Р. Сайбаталовым глава республики Рустэм Хамитов подчеркнул, что вопрос о строительстве южного обвода Уфы остается открытым. «Там нужно проложить 18 километров железнодорожных путей, но мы видим, что работа откладывается, а опасные грузы идут через Уфу. Освободившиеся пути можно было бы использовать под внутригородскую электричку, однако я уже не верю, что в ближайшее время проектирование или строительство обхода начнется. Мы будем настаивать на том, что эту работу надо делать», - отметил глава региона.