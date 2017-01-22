В Башкирии пятилетняя девочка упала в колодец с ледяной водой

ЧП произошло в деревне Федоровка Мелеузовского района, сообщает пресс-служба следственного комитета по республике.

17 января. пятилетняя девочка с двумя подружками гуляли на улице. Малышка заигравшись не заметила заброшенный деревенский колодец и провалилась в него. Подружки, к счастью, не растерялись и тут же сообщили о произошедшем матери пострадавшей. Соседи быстро подоспели на помощь и достали девочку из колодца.

Но купание посреди зимы в холодной воде колодца не прошло даром. Вызванная бригада скорой медицинской помощи госпитализировала потерпевшую с диагнозом – переохлаждение.