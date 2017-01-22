Башкирия получит миллиард на улучшение городских дорог

Башкирия в этом году получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на то, чтобы сделать дороги безопасными и качественными.

Как сообщается на сайте правительства РФ, межбюджетные трансферты в 30 млрд рублей распределены между 34 регионами.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил, что выделенные средства предназначены для приведения «в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. человек – именно там дорожная сеть в наибольшей степени страдает, – и сокращения количества мест концентрации ДТП на дорогах страны».

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» был запущен в прошлом году для поддержки городских и пригородных дорог.