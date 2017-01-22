Экс-студент Рустэм Хамитов поздравил молодёжь БашГУ с Татьяниным днём

Глава региона отметил, нынешние студенты и бывшие объединены одним делом — получением знаний, новых умений.

«Мы-коллеги, мы равны, - сказал он, - и надо понять,что самое главное для нас с вами в равной степени — постоянная работа над собой. Великий Микеланджело говорил: Я еще ничего не могу, зато я умею учиться».

Разговор, хотя и прошел в непринужденной теплой обстановке, получился конкретным, объективным и неоднозначным. Студенты воспользовались случаем и озадачили руководителя республики своими наболевшими проблемами.

Кстати, у самого главы региона нынешний год — юбилейный: ровно сорок лет назад он получил диплом специалиста по двигателям летательных аппаратов в знаменитом Московском высшем техническом училище имени Н. Баумана.