Электропоезд «Снежинка» доставит уфимцев на спортивный праздник

Специальная электричка доставит уфимцев на туристско-спортивный праздник «Снежинка-2017», который пройдет 5 февраля на границе с Челябинской областью, сообщили в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Местом проведения праздника станет поляна у бывшего хутора Голодный. Программа начнется уже в поезде – для пассажиров проведут веселые конкурсы. По прибытии любителей зимнего отдыха ждут лыжные прогулки и соревнования, катание на тюбингах, игры и развлечения. Для удобства семей с детьми будет разбит лагерь с отапливаемыми палатками и организован горячий чай.





Побывать на празднике смогут все желающие, независимо от опыта и физподготовки. Места в электричке тоже хватит всем – в ее составе будет восемь вагонов. Время отправления от станции «Дема» - 4.58, от станции «Уфа» - 5.11. Обратно поезд отправится в 16.02 и прибудет на станцию «Уфа» в 18.52, а на станцию «Дема» - в 19.15. Время московское.