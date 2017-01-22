В Уфе пожарные вынесли из горящего дома газовый баллон

Пожар в жилом бревенчатом доме на улице Зенцова в Уфе произошел минувшей ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 23.24. На место выехали пять единиц техники и 16 человек личного состава. Ситуацию осложняло то, что в доме находился газовый баллон. Пожарные обнаружили его не сразу, однако им все-таки удалось его вынести.

Пожар был потушен в 1.20. Жертв нет. По предварительной версии, причиной стала неосторожность при курении.