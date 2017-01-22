В Уфе установили цены на школьное питание

Цены на питание в школьных столовых на 2017 год установила администрация Уфы. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города.

Для учащихся младших классов завтрак обойдется в 55 рублей, обед - в 65. Для старшеклассников цены выше: 60 и 70 рублей соответственно. Полдники вне зависимости от возраста будут стоить 22 рубля.





Сиротам и детям из малоимущих и находящихся в социально опасном положении семей будут выделяться дотации из городского бюджета в размере 35 рублей в день. Право на дотацию имеют также дети-инвалиды (при двухразовом питании 120 рублей для учеников младших классов и 130 рублей для старшеклассников) и дети из многодетных малоимущих семей (соответственно 10 и 15 рублей).